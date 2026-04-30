Meta Platforms Aktie
|521,90EUR
|-51,10EUR
|-8,92%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 800 auf 830 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese wachse doppelt so schnell wie die digitale Werbebranche und verschlanke sich gleichzeitig, was eine "unglaubliche Leistung" sei, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Der bescheidene und zugleich optimistische Ton, mit dem die Fortschritte im Bereich KI dargestellt würden, gebe ihm Zuversicht, dass sich die enormen Investitionen in Sachanlagen und Rechenkapazitäten langfristig auszahlten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 830,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 669,12
|
Abst. Kursziel*:
24,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 608,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,35%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Meta-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinn und Umsatz legen zu - Erhöhung der KI-Ausgaben verunsichert (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)