Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.04.2026 13:04:44

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta nach Quartalszahlen des Social-Media- und Technologieriesen auf "Buy" mit einem Kursziel von 908 US-Dollar belassen. Die angehobene Investitionsplanung und der nur erwartungsgemäße Ausblick auf das laufende Quartal hätten die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, schrieb Stephen Ju am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:48 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 908,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 669,12 		Abst. Kursziel*:
35,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 608,75 		Abst. Kursziel aktuell:
49,16%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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