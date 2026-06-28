Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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28.06.2026 21:12:01
Meta Platforms vs. Snap: Comparing Revenue Scale and Recent Trajectories
Meta Platforms (NASDAQ:META) primarily generates revenue by offering digital advertising across its social applications, including Facebook and Instagram, and developing virtual reality hardware.While launching its Muse Spark artificial intelligence model and expanding its optical cable manufacturing capacity, it reported a 48% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Snap (NYSE:SNAP) generates revenue mainly by selling digital advertising space and augmented reality features on its Snapchat camera application.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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