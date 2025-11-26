Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.11.2025 13:05:00
Meta Quest: System-Update 83 bringt "Positional Timewarp" und Display-Dimming
Meta Quest kann jetzt Bewegungsruckler reduzieren und die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen. Ein Überblick über die neuen Funktionen von Horizon OS 83.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
26.11.25
|Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche (dpa-AFX)
|
26.11.25
|'Chatkontrolle': EU-Staaten für Freiwilligkeit statt Pflicht (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck (Spiegel Online)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta treibt Alphabet an (dpa-AFX)
|
24.11.25
|Meta-Aktie im Blick: Forschung zur Messung des negativen Einflusses von Instagram und Facebook eingestellt? (finanzen.at)
|
24.11.25
|KORREKTUR: Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien (dpa-AFX)