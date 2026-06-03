Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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03.06.2026 09:31:13

Meta scales back plan for internal mouse-tracking tech, citing staff concerns

New controls allow employees to pause data collection for up to 30 minutes or request exemptions from the initiativeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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