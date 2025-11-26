Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.11.2025 07:11:00
Meta vor milliardenschwerem Kauf von Googles KI-Chips? Nvidia-Aktie sackt ab
Ein Bericht über Pläne von Meta, eventuell eigene Rechenzentren mit KI-Chips von Google auszurüsten, hat Nvidias-Aktien absacken lassen. Der Konzern reagierte.
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
11:08
|Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche (dpa-AFX)
|
11:05
|'Chatkontrolle': EU-Staaten für Freiwilligkeit statt Pflicht (dpa-AFX)
|
08:33
|Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck (Spiegel Online)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 3: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet (dpa-AFX)
|
25.11.25
|AKTIEN IM FOKUS: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta treibt Alphabet an (dpa-AFX)
|
24.11.25
|KORREKTUR: Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien (dpa-AFX)
|
24.11.25
|Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.

