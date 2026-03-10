Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
10.03.2026 11:45:00
Mexico Could Decide Nu Holdings' Long-Term Future
Nu Holdings (NYSE: NU) built its empire in Brazil. But its long-term future may depend on overseas countries, particularly Mexico.Brazil remains Nu Holdings' profit engine. It's where the company started, refined its underwriting model, built brand trust, and achieved scale. But empires rarely rely on a single territory.If Nu Holdings wants to become the dominant digital bank of Latin America, not just Brazil, Mexico must work. And that means more than just adding users.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
