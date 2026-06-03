Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.06.2026 18:56:24
Microsoft Doubles Down On Unproven Quantum Tech, Sets 3-Year Target
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