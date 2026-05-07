Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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07.05.2026 12:33:28

Microsoft Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 545 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Effizienzsteigerungen stünden im Fokus des Managements und zeigten bereits greifbare Erfolge, wie etwa ein stärkeres Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure, schrieb Raimo Lenschow am Mittwochabend nach einem Besuch in der Firmenzentrale. Die zunehmende Verbreitung des KI-gestützten digitalen Assistenten Copilot werde voraussichtlich dazu führen, dass der Schwerpunkt künftig stärker auf einer Preisgestaltung pro Nutzerplatz oder nach Verbrauch liegen werde./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 545,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 413,96 		Abst. Kursziel*:
31,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 422,19 		Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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