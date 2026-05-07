LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 545 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Effizienzsteigerungen stünden im Fokus des Managements und zeigten bereits greifbare Erfolge, wie etwa ein stärkeres Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure, schrieb Raimo Lenschow am Mittwochabend nach einem Besuch in der Firmenzentrale. Die zunehmende Verbreitung des KI-gestützten digitalen Assistenten Copilot werde voraussichtlich dazu führen, dass der Schwerpunkt künftig stärker auf einer Preisgestaltung pro Nutzerplatz oder nach Verbrauch liegen werde./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:03 / GMT



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