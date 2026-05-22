Microsoft Aktie
|361,85EUR
|1,10EUR
|0,30%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria sieht die Wachstumschancen des Softwarekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv. Er glaubt daran, dass die führende Position im Bereich der KI behauptet oder gar ausgebaut wird./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 419,09
|
Abst. Kursziel*:
52,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 419,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,71%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
19.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15.05.26