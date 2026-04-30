FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 620 auf 595 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal mit wieder beschleunigtem Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Im "aufgeheizten KI-Diskurs" könne man auf Zahlungsmittelebene jedoch ein "Haar in der Suppe" finden. Das Volumen der Investitionen habe abermals über der Konsensschätzung gelegen./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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