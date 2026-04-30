Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 620 auf 595 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal mit wieder beschleunigtem Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Im "aufgeheizten KI-Diskurs" könne man auf Zahlungsmittelebene jedoch ein "Haar in der Suppe" finden. Das Volumen der Investitionen habe abermals über der Konsensschätzung gelegen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
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Unternehmen:
Microsoft Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 424,46
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 414,44
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
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