Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.04.2026 14:53:49

Microsoft Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 620 auf 595 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes drittes Geschäftsquartal mit wieder beschleunigtem Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Im "aufgeheizten KI-Diskurs" könne man auf Zahlungsmittelebene jedoch ein "Haar in der Suppe" finden. Das Volumen der Investitionen habe abermals über der Konsensschätzung gelegen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 424,46 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 414,44 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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