Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Umsätze hätten ihren Preis, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben des Software-Konzerns dürften kräftig steigen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 510,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 403,18
|
Abst. Kursziel*:
26,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 414,44
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,06%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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