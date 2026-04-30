ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Umsätze hätten ihren Preis, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben des Software-Konzerns dürften kräftig steigen./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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