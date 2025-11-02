Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
02.11.2025 16:24:00
Microsoft-Quartalsbericht offenbart zweistelligen Milliardenverlust bei OpenAI
In dem Bericht zieht Microsoft einen Teil des OpenAI-Verlusts vom eigenen Umsatz ab. der KI-Hersteller schreibt offenbar große Verluste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Microsoft-Aktie dennoch im Minus: Microsoft hat mehr verdient (finanzen.at)
|
30.10.25