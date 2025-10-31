Microsoft Aktie

449,95EUR -5,30EUR -1,16%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

31.10.2025 10:18:34

Microsoft Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 630,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 525,76 		Abst. Kursziel*:
19,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 517,81 		Abst. Kursziel aktuell:
21,67%
Analyst Name::
Kash Rangan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

