Microsoft Aktie
|453,50EUR
|-4,85EUR
|-1,06%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion auf die Resultate sei darauf zurückzuführen, dass Microsoft den in den letzten Wochen gestiegenen Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte Azure wohl nicht ganz gerecht werden konnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 525,21
|
Abst. Kursziel*:
23,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 524,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,88%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|455,45
|-0,63%
