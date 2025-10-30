Microsoft Aktie

456,85EUR -1,50EUR -0,33%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 12:32:21

Microsoft Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 541,55 		Abst. Kursziel*:
24,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 541,55 		Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen

12:32 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
10:53 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Microsoft Buy UBS AG
28.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 456,85 -0,33% Microsoft Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

12:40 adidas Buy UBS AG
12:39 TotalEnergies Buy UBS AG
12:39 Shell Buy UBS AG
12:38 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:38 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:38 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:37 UBS Buy Deutsche Bank AG
12:32 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:32 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:31 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
12:30 Santander Buy UBS AG
12:30 IONOS Buy Deutsche Bank AG
12:29 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
12:28 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12:28 BASF Buy Deutsche Bank AG
12:27 Santander Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12:16 GSK Neutral UBS AG
12:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:13 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:12 Schneider Electric Buy UBS AG
12:12 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:11 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:06 ING Group Buy UBS AG
12:01 HelloFresh Buy UBS AG
11:49 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11:45 Befesa Buy UBS AG
11:45 KION GROUP Buy UBS AG
11:36 Scout24 Neutral UBS AG
11:36 Volkswagen Neutral UBS AG
11:35 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 PUMA Neutral UBS AG
11:30 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
11:19 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
11:18 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:16 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
11:11 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
11:09 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 adidas Outperform RBC Capital Markets
11:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 pbb Buy Warburg Research
10:54 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:53 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:52 Shell Outperform RBC Capital Markets
10:52 Volkswagen Buy Warburg Research
10:51 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 Kontron Buy Warburg Research
10:45 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:44 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen