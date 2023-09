Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,73 Prozent im Minus bei 4 176,37 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,667 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,070 Prozent auf 4 204,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 207,16 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 213,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 164,83 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.08.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 236,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 271,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, bei 3 348,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,31 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-1,86 Prozent auf 30,81 EUR), Bayer (-1,67 Prozent auf 46,85 EUR), BMW (-1,44 Prozent auf 97,84 EUR), adidas (-1,33 Prozent auf 161,62 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 38,71 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 287 654 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 365,718 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at