Minuszeichen in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,14 Prozent auf 3 978,37 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,100 Prozent auf 3 980,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,09 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 968,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 980,12 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 885,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 001,64 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 3 453,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,96 Prozent auf 5,24 GBP), BAT (+ 0,61 Prozent auf 27,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,56 Prozent auf 30,62 EUR), Zurich Insurance (+ 0,52 Prozent auf 428,50 CHF) und Glencore (+ 0,51 Prozent auf 4,62 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 830 226 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 400,482 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at