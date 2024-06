Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,80 Prozent auf 18 346,59 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,797 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,016 Prozent fester bei 18 497,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 494,89 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 315,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 543,04 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 18 772,85 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 11.03.2024, einen Stand von 17 746,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 15 949,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9,41 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Covestro (+ 7,18 Prozent auf 51,98 EUR), Brenntag SE (+ 0,95 Prozent auf 65,70 EUR), Sartorius vz (+ 0,93 Prozent auf 250,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,29 Prozent auf 54,96 EUR) und Symrise (+ 0,27 Prozent auf 110,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-3,39 Prozent auf 14,83 EUR), Deutsche Bank (-3,09 Prozent auf 14,81 EUR), Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 519,60 EUR), Fresenius SE (-2,16 Prozent auf 29,51 EUR) und Bayer (-1,80 Prozent auf 26,98 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 187 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

