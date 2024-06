Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:13 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 18 485,77 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,795 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,008 Prozent schwächer bei 18 495,22 Punkten, nach 18 496,79 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 471,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 527,35 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,16 Prozent nach. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 932,17 Punkten. Der DAX wies am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, einen Stand von 17 678,19 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der DAX auf 15 664,02 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,24 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,23 Prozent auf 26,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 22,23 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,91 Prozent auf 233,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,70 Prozent auf 97,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 457,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 15,10 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 166,18 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 23,97 EUR), Infineon (-0,78 Prozent auf 36,80 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,60 Prozent auf 28,04 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 635 908 Aktien gehandelt. Mit 205,221 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

