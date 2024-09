Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent schwächer bei 25 028,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248,874 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,135 Prozent leichter bei 25 323,71 Punkten in den Handel, nach 25 357,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 394,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 019,82 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 2,61 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wurde der MDAX mit 24 080,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, notierte der MDAX bei 27 027,80 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 27 437,26 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 6,75 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Knorr-Bremse (+ 1,30 Prozent auf 74,00 EUR), K+S (+ 0,48 Prozent auf 10,42 EUR), RATIONAL (+ 0,46 Prozent auf 869,50 EUR), Aroundtown SA (+ 0,45 Prozent auf 2,45 EUR) und Gerresheimer (+ 0,29 Prozent auf 102,90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Ströer SE (-4,85 Prozent auf 54,90 EUR), Nordex (-4,73 Prozent auf 13,90 EUR), KION GROUP (-4,67 Prozent auf 32,26 EUR), HUGO BOSS (-3,97 Prozent auf 35,53 EUR) und LANXESS (-3,78 Prozent auf 24,18 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 924 059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 20,000 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TRATON-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 16,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

