Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,39 Prozent leichter bei 3 355,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 553,781 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,011 Prozent leichter bei 3 367,88 Punkten in den Handel, nach 3 368,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 367,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 353,10 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,013 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 257,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der TecDAX noch bei 3 394,81 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.10.2023, den Wert von 3 035,07 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,922 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 2,41 Prozent auf 91,30 EUR), Kontron (+ 1,45 Prozent auf 16,75 EUR), Energiekontor (+ 1,35 Prozent auf 52,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 66,40 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,67 Prozent auf 97,65 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-3,47 Prozent auf 27,86 EUR), Elmos Semiconductor (-2,70 Prozent auf 64,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,28 Prozent auf 68,50 EUR), ATOSS Software (-1,79 Prozent auf 131,40 EUR) und Infineon (-1,43 Prozent auf 29,98 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 333 380 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,457 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

