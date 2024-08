Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 3 353,91 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 529,080 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,077 Prozent fester bei 3 361,42 Punkten, nach 3 358,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 370,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 335,94 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,240 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 310,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, den Wert von 3 274,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wurde der TecDAX auf 3 304,38 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,882 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 7,74 Prozent auf 13,44 EUR), Siltronic (+ 2,32 Prozent auf 77,20 EUR), ATOSS Software (+ 1,76 Prozent auf 138,80 EUR), QIAGEN (+ 1,42 Prozent auf 41,87 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,87 Prozent auf 63,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SÜSS MicroTec SE (-2,70 Prozent auf 61,20 EUR), Elmos Semiconductor (-1,72 Prozent auf 74,40 EUR), Infineon (-1,40 Prozent auf 31,60 EUR), Nordex (-1,21 Prozent auf 13,87 EUR) und AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 21,39 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 178 178 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,991 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at