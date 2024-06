Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Mit dem Dow Jones ging es am Freitagabend abwärts.

Der Dow Jones sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent auf 38 798,99 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,357 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,156 Prozent auf 38 825,40 Punkte an der Kurstafel, nach 38 886,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 105,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 751,85 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,230 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 07.05.2024, den Wert von 38 884,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 791,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 665,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,87 Prozent. 40 077,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 2,69 Prozent auf 100,86 USD), Travelers (+ 1,54 Prozent auf 212,95 USD), JPMorgan Chase (+ 1,54 Prozent auf 199,95 USD), Apple (+ 1,24 Prozent auf 196,89 USD) und IBM (+ 1,08 Prozent auf 170,01 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,24 Prozent auf 490,69 USD), Walmart (-1,89 Prozent auf 65,88 USD), McDonalds (-1,73 Prozent auf 256,21 USD), Home Depot (-1,23 Prozent auf 327,03 USD) und Verizon (-0,94 Prozent auf 40,94 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 638 523 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,893 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at