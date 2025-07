Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

Der Dow Jones gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,98 Prozent auf 44 023,29 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17,602 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,255 Prozent schwächer bei 44 346,15 Punkten, nach 44 459,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 504,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 002,39 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der Dow Jones bei 42 197,79 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 15.04.2025, bei 40 368,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2024, wies der Dow Jones 40 211,72 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,04 Prozent auf 170,70 USD), Microsoft (+ 0,56 Prozent auf 505,82 USD), Amazon (+ 0,29 Prozent auf 226,35 USD), Apple (+ 0,23 Prozent auf 209,11 USD) und Coca-Cola (-0,16 Prozent auf 69,36 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-3,20 Prozent auf 310,65 USD), UnitedHealth (-2,95 Prozent auf 291,71 USD), Merck (-2,57 Prozent auf 81,52 USD), Travelers (-1,90 Prozent auf 250,62 USD) und Sherwin-Williams (-1,58 Prozent auf 339,05 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 53 617 621 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,428 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

