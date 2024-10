Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Um 18:00 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent auf 20 293,42 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,214 Prozent tiefer bei 20 280,49 Punkten, nach 20 324,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 20 386,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 193,03 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 791,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 19 522,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 14 560,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 22,66 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 2,20 Prozent auf 141,04 USD), Marvell Technology (+ 2,00 Prozent auf 81,45 USD), Zoom Video Communications (+ 1,43 Prozent auf 71,53 USD), Lululemon Athletica (+ 1,31 Prozent auf 295,45 USD) und Super Micro Computer (+ 1,27 Prozent auf 47,86 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Lucid (-3,61 Prozent auf 2,54 USD), Warner Bros Discovery (-3,01 Prozent auf 7,59 USD), Microchip Technology (-2,72 Prozent auf 75,24 USD), ON Semiconductor (-2,70 Prozent auf 66,64 USD) und Micron Technology (-2,68 Prozent auf 108,17 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 080 154 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,292 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

