Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

Der NASDAQ Composite verliert am vierten Tag der Woche an Wert.

Am Donnerstag gibt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,41 Prozent auf 16 111,26 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,194 Prozent höher bei 16 209,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 177,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 245,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 081,18 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,365 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 859,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 761,56 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 11 428,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,11 Prozent nach oben. Bei 16 449,70 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell American Bio Medica (+ 50,00 Prozent auf 0,00 USD), Dixie Group (+ 13,19 Prozent auf 0,62 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,11 Prozent auf 4,53 USD), SIGA Technologies (+ 4,65 Prozent auf 6,75 USD) und Allscripts Healthcare Solutions (+ 4,47 Prozent auf 8,41 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Enzon Pharmaceuticals (-19,69 Prozent auf 0,07 USD), Escalon Medical (-19,31 Prozent auf 0,20 USD), Agenus (-9,82 Prozent auf 0,59 USD), Microvision (-8,44 Prozent auf 2,12 USD) und Geron (-6,91 Prozent auf 1,75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 9 176 417 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,822 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 70,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

