Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Lukrative Comtech Telecommunications-Investition?
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren gekostet
Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,05 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, befänden sich nun 90,498 Comtech Telecommunications-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 261,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 73,85 Prozent verkleinert.
Am Markt war Comtech Telecommunications jüngst 84,71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
