WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

Lukrativer Comtech Telecommunications-Einstieg? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Comtech Telecommunications-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 658,762 Comtech Telecommunications-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie auf 3,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 996,05 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 80,04 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 86,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

