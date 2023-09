Minuszeichen in Wien: So steht der ATX Prime mittags

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,33 Prozent leichter bei 1 600,42 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 1 622,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 621,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 622,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 599,62 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,694 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 578,08 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 1 587,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wurde der ATX Prime auf 1 450,93 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,06 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 2,24 Prozent auf 31,90 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 47,00 EUR), S IMMO (+ 1,22 Prozent auf 11,62 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,63 Prozent auf 6,34 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,63 Prozent auf 128,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,38 Prozent auf 29,16 EUR), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,55 Prozent auf 68,80 EUR), Verbund (-2,40 Prozent auf 81,45 EUR), voestalpine (-2,38 Prozent auf 26,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,34 Prozent auf 54,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 132 526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 27,932 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,95 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

