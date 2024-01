Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start in der Verlustzone

Am Donnerstag sinkt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 11 140,93 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,280 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,125 Prozent fester bei 11 162,44 Punkten, nach 11 148,56 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 088,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 158,20 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,874 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, notierte der SMI bei 11 155,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der SMI einen Stand von 10 675,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der SMI einen Stand von 11 366,62 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,263 Prozent ein. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Richemont (+ 7,45 Prozent auf 113,25 CHF), Logitech (+ 0,67 Prozent auf 81,64 CHF), Lonza (+ 0,42 Prozent auf 360,40 CHF), Partners Group (+ 0,32 Prozent auf 1 097,50 CHF) und Sika (+ 0,21 Prozent auf 235,30 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,00 Prozent auf 96,70 CHF), Nestlé (-0,85 Prozent auf 97,35 CHF), Roche (-0,75 Prozent auf 245,40 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 506,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,53 Prozent auf 432,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die Richemont-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 351 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 270,436 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,83 erwartet. Mit 6,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

