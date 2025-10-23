Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
23.10.2025 13:39:38
Mitten in drohender Chipkrise: VW-Beschaffungsvorstand geht
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mitten in der drohenden Chipkrise wechselt VW (Volkswagen (VW) vz) den Beschaffungsvorstand der Kernmarke aus. Dirk Große-Loheide (61) scheide Ende des Monats im Rahmen einer länger geplanten Altersregelung aus, teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Seine Funktion übernehme ab November Karsten Schnake, bisher Beschaffungsvorstand bei?koda, wo er noch bis Ende 2025 kommissarisch im Amt bleibe.
Mit der aktuellen Chipkrise habe der Wechsel nichts zu tun, betonte VW auf Nachfrage. Der Wechsel sei lange geplant und vereinbart gewesen. Dirk Große-Loheide wurde 1964 in Hannover geboren. Er ist seit 1990 bei VW und seit 2023 Beschaffungsvorstand der Marke VW. Bei VW können Mitarbeiter im Rahmen sogenannter "Zeit-Wertpapiere" bereits deutlich vor Erreichen des Rentenalters aus dem Arbeitsleben ausscheiden./fjo/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|17.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,46
|0,49%