Volkswagen Aktie

89,38EUR -0,74EUR -0,82%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

16.10.2025 13:23:53

Volkswagen (VW) vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Besuch der VW-Marke Lamborghini auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Markenstrategie, Finanzkennzahlen, eine Fabrikbesichtigung sowie Testfahrten hätten ihn beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Sportwagenhersteller habe die Profitabilitätslücke zu Ferrari nahezu aufgeholt. Im günstigsten Fall könne Lamborghini einen Wert von rund 25 Milliarden Euro erreichen - das wäre die Hälfte des Volkswagen-Konzerns./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
90,30 € 		Abst. Kursziel*:
21,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,07%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

