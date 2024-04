Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwochabend wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Mittwoch gewann der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,56 Prozent auf 5 070,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,401 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,115 Prozent auf 5 047,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 042,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 046,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 071,20 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 894,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 448,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 311,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,36 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 4,88 Prozent auf 111,85 EUR), Bayer (+ 2,75 Prozent auf 28,77 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 31,51 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,24 Prozent auf 125,45 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,33 Prozent auf 3,39 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Stellantis (-4,20 Prozent auf 24,75 EUR), Ferrari (-3,37 Prozent auf 386,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,31 Prozent auf 445,10 EUR), Enel (-0,63 Prozent auf 6,00 EUR) und adidas (-0,49 Prozent auf 201,40 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 817 660 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 415,904 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at