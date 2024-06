Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent fester bei 18 457,48 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,792 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 18 368,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 369,94 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 368,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 494,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,501 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 772,85 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bewegte sich der DAX bei 17 965,11 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 16 097,87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,07 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 23,83 EUR), Bayer (+ 2,03 Prozent auf 27,63 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,70 Prozent auf 96,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,44 Prozent auf 466,30 EUR) und Daimler Truck (+ 1,32 Prozent auf 38,37 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Porsche Automobil vz (-6,49 Prozent auf 46,00 EUR), Porsche (-2,25 Prozent auf 72,02 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 89,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 109,40 EUR) und Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 245,50 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 211 573 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 206,389 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at