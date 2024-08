Mittwochshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 17 865,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,706 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,394 Prozent stärker bei 17 882,18 Punkten in den Handel, nach 17 812,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 17 861,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 886,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,458 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 18 748,18 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2024, einen Stand von 18 716,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, notierte der DAX bei 15 904,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,54 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 555,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,80 Prozent auf 88,70 EUR), adidas (+ 0,66 Prozent auf 214,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,61 Prozent auf 124,45 EUR) und Siemens (+ 0,57 Prozent auf 159,84 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen RWE (-1,83 Prozent auf 31,70 EUR), Brenntag SE (-0,94 Prozent auf 63,50 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 12,30 EUR), Henkel vz (-0,25 Prozent auf 78,88 EUR) und Siemens Energy (-0,20 Prozent auf 24,67 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 232 204 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,818 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at