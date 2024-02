Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwochmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,31 Prozent auf 25 900,61 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 244,319 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 25 823,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 932,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 823,36 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,895 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 057,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, stand der MDAX noch bei 25 107,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der MDAX einen Wert von 29 179,03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 10,44 Prozent auf 15,07 EUR), SMA Solar (+ 4,45 Prozent auf 48,80 EUR), Nordex (+ 4,31 Prozent auf 9,68 EUR), CTS Eventim (+ 2,69 Prozent auf 65,00 EUR) und Talanx (+ 1,05 Prozent auf 67,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Aroundtown SA (-1,77 Prozent auf 1,94 EUR), Aurubis (-1,67 Prozent auf 63,42 EUR), Scout24 (-1,14 Prozent auf 66,12 EUR), Jungheinrich (-0,96 Prozent auf 30,82 EUR) und AIXTRON SE (-0,88 Prozent auf 32,48 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 346 361 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,069 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at