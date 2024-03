Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 26 237,33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 243,931 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 26 243,83 Punkte an der Kurstafel, nach 26 245,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 062,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 258,46 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,602 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, den Wert von 25 758,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 353,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, stand der MDAX noch bei 26 592,59 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,24 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Jungheinrich (+ 3,42 Prozent auf 32,06 EUR), Delivery Hero (+ 2,39 Prozent auf 26,36 EUR), K+S (+ 1,61 Prozent auf 13,54 EUR), TAG Immobilien (+ 1,49 Prozent auf 11,92 EUR) und Ströer SE (+ 1,18 Prozent auf 55,55 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 34,62 EUR), SMA Solar (-2,38 Prozent auf 53,30 EUR), Fraport (-2,31 Prozent auf 47,32 EUR), Bechtle (-1,86 Prozent auf 48,09 EUR) und PUMA SE (-1,12 Prozent auf 39,80 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 787 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,908 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at