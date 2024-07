Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Mittwoch erneut ins Plus.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 14 308,50 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 100,373 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,259 Prozent schwächer bei 14 253,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 290,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 308,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 249,73 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,619 Prozent zurück. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 14 550,31 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 14 207,63 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 13 695,95 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 3,78 Prozent auf 126,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,19 Prozent auf 13,55 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,80 Prozent auf 32,78 EUR), SMA Solar (+ 1,68 Prozent auf 24,18 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,64 Prozent auf 3,73 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil BayWa (-6,32 Prozent auf 9,93 EUR), GRENKE (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), Medios (-1,58 Prozent auf 17,42 EUR), IONOS (-1,58 Prozent auf 24,90 EUR) und pbb (-1,35 Prozent auf 5,47 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 119 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,304 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Schaeffler-Aktie hat mit 5,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at