HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Die Ergebnisse zum Jahresauftakt seien von den ersten Effekten des Vertriebs für den Daimler-Truck-Off-Highway-Motor, das Gensets-Geschäft von Bluestar in den USA und von HSJ, dem Ende 2024 erworbenen Abgasgeschäft, geprägt gewesen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die Aktie des Motorenbauers bleibe eine "Alpha Idea", die von der sich stabilisierenden Nachfrage in Europa sowie Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen profitiere./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 07:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:03 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.