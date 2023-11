Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,25 Prozent auf 13 011,65 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,279 Prozent auf 12 887,06 Punkte an der Kurstafel, nach 12 851,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 875,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 016,39 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 219,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 283,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 10 890,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 25,27 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14 446,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Garmin (+ 9,41 Prozent auf 112,18 USD), TTM Technologies (+ 8,96 Prozent auf 12,52 USD), Blackbaud (+ 7,40 Prozent auf 70,24 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,69 Prozent auf 11,96 USD) und Donegal Group B (+ 5,87 Prozent auf 13,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen American Bio Medica (-96,00 Prozent auf 0,00 USD), Big 5 Sporting Goods (-23,58 Prozent auf 5,40 USD), Enzon Pharmaceuticals (-16,67 Prozent auf 0,13 USD), Ebix (-13,14 Prozent auf 5,29 USD) und Sangamo Therapeutics (-10,49 Prozent auf 0,56 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 083 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,521 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,38 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 53,11 Prozent bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

