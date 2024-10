Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht mittags Gewinne

Der ATX Prime kommt am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 1 790,34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 1 788,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 787,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 780,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 792,41 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,693 Prozent nach unten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 1 803,62 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Stand von 1 828,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 559,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 4,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 1,74 Prozent auf 14,00 EUR), EVN (+ 1,70 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (+ 0,96 Prozent auf 73,60 EUR), S IMMO (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,71 Prozent auf 28,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil UBM Development (-2,88 Prozent auf 20,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,76 Prozent auf 7,74 EUR), Frequentis (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Semperit (-1,37 Prozent auf 11,54 EUR) und DO (-1,19 Prozent auf 149,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 76 553 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,396 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

