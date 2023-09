Mittwochshandel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Anleger in Zürich schicken den SMI aktuell erneut ins Plus.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 11 110,69 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,249 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 11 115,39 Punkte an der Kurstafel, nach 11 068,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 107,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 118,37 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,648 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der SMI bei 10 839,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, stand der SMI noch bei 11 215,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 476,54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 1,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 395,33 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Geberit (+ 2,24 Prozent auf 457,20 CHF), Givaudan (+ 1,87 Prozent auf 2 884,00 CHF), Lonza (+ 1,60 Prozent auf 437,00 CHF), Sika (+ 1,30 Prozent auf 242,20 CHF) und Alcon (+ 0,81 Prozent auf 72,54 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Richemont (-1,70 Prozent auf 115,70 CHF), Swiss Re (-0,78 Prozent auf 93,94 CHF), UBS (-0,30 Prozent auf 23,33 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 574,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,23 Prozent auf 426,30 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 230 796 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 285,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

