mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|
08.10.2025 17:45:15
mobilezone verkauft deutsches Geschäft an freenet und konzentriert sich auf den Schweizer Heimmarkt
|
mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Verkauf/Fusionen & Übernahmen
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rotkreuz, 8. Oktober 2025
mobilezone holding ag (‘mobilezone’) hat sich mit freenet DLS GmbH, Tochtergesellschaft der freenet AG (‘freenet’), über den Verkauf des deutschen Geschäfts (‘mobilezone Deutschland’) geeinigt. Zukünftig wird sich mobilezone auf den Schweizer Heimmarkt fokussieren. Mit freenet wurde eine starke neue Eigentümerin gefunden, die das Geschäft in Deutschland zusammen mit den rund 300 Mitarbeitern erfolgreich weiterentwickeln wird. mobilezone beabsichtigt, die durch den Verkauf freiwerdenden Mittel für das anorganische Wachstum in der Schweiz sowie die Reduktion der Schulden zu verwenden. mobilezone wird weiterhin eine stabile, attraktive Dividende bezahlen und ein mögliches Aktienrückkaufprogramm wird nach Vollzug der Transaktion geprüft.
Die Verkaufsvereinbarung zwischen mobilezone und freenet umfasst sämtliche deutschen Geschäftsaktivitäten: Die Online-Vertriebsplattformen Sparhandy, Deinhandy und Handystar, das B2B Geschäft (‘mobilezone Handel’) sowie das MVNO-Geschäft mit den Marken HIGH und dem Reseller-Brand simyo.
2024 erzielte mobilezone Deutschland einen Umsatz von EUR 779 Mio. und einen EBITDA von EUR 30.3 Mio. Seit dem Markteintritt in Deutschland im Jahre 2015 (durch die Akquisition von einsAmobile) investierte mobilezone in Deutschland insgesamt EUR 183 Mio. (net cash) in die Umsetzung der Akquisitionsstrategie und erzielte in diesen zehn Jahren einen kumulierten EBIT von rund EUR 250 Mio. Mit dem erwarteten Verkaufserlös von rund EUR 230 Mio. resultiert eine Rendite von 162% über die Investitionsperiode.
Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats der mobilezone holding ag, sagt: «Mit freenet konnten wir eine neue Eigentümerin für unsere Geschäftsaktivitäten in Deutschland finden, die gute Voraussetzungen mitbringt, um dieses Geschäft weiterzuentwickeln. Mit der Fokussierung auf das Schweizer Geschäft wird mobilezone seinerseits Marktchancen nutzen und die Marktposition in der Schweiz weiter stärken».
Fokussierung auf Heimmarkt
Der durch den Verkauf wegfallende EBITDA und Cashflow aus Deutschland soll über die nächsten drei Jahre durch organisches- und anorganisches Wachstum vollständig kompensiert und die attraktive Dividendenpolitik fortgeführt werden. Im Jahr 2028 erwartet mobilezone einen EBITDA von rund CHF 70 Mio. und plant bis dahin weiterhin eine Dividende von CHF 0.90 pro Aktie auszuzahlen.
Verwendung des Verkaufserlöses
Dank an die Mitarbeitenden
Die Zustimmung des Bundeskartellamtes zur Transaktion ist noch ausstehend. Der Vollzug des Verkaufes (Closing) wird bis Ende 2025 erwartet.
Nach Vollzug der Transaktion wird Feyzi Demirel, heutiger Chief Sales & Operations Officer von mobilezone Deutschland (link), von Wilke Stroman, die Führung der mobilezone Deutschland übernehmen. Wilke Stroman wird weiterhin für die freenet Gruppe beratend tätig sein. Wilke Stroman, CEO Deutschland: «Mit Feyzi Demirel können wir meine Nachfolge aus der jetzigen Geschäftsführung optimal besetzen und ich freue mich weiterhin beratend mit dem Geschäft verbunden zu bleiben.»
Am morgigen 9. Oktober 2025 findet um 8:30 Uhr (CET) eine Video-Konferenz für Investoren, Analysten und
Über freenet
Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende
Pascal Boll
Über mobilezone
Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.
Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2210210
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2210210 08.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone agmehr Nachrichten
|
17:45
|mobilezone verkauft deutsches Geschäft an freenet und konzentriert sich auf den Schweizer Heimmarkt (EQS Group)
|
17:45
|mobilezone sells German business to freenet and focuses on the Swiss domestic marke (EQS Group)
|
06.10.25
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in mobilezone von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
29.09.25
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.25
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.09.25
|Gewinne in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
18.09.25
|SPI aktuell: SPI im Plus (finanzen.at)
|
15.09.25
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu mobilezone agmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|11,74
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX schließt stabil -- DAX mit Rekorschluss -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch seitwärts. Unter DAX-Anlegern wurde die Stimmung im Verlauf optimistischer. Die Wall Street bewegt sich aufwärts. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.