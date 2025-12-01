mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Rentable mobilezone-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr bedeutet
Das mobilezone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das mobilezone-Papier bei 13,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,163 Anteile im Depot. Die gehaltenen mobilezone-Papiere wären am 28.11.2025 87,25 CHF wert, da der Schlussstand 12,18 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,75 Prozent verkleinert.
Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 525,62 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!