SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie Anlegern gebracht.

Das mobilezone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das mobilezone-Papier bei 13,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,163 Anteile im Depot. Die gehaltenen mobilezone-Papiere wären am 28.11.2025 87,25 CHF wert, da der Schlussstand 12,18 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,75 Prozent verkleinert.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 525,62 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at