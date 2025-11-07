Mobimo Aktie
Mobimo Holding AG: Veränderungen im Verwaltungsrat und Business Update
|
Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Prognoseänderung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Veränderungen im Verwaltungsrat und Business Update
Luzern, 7. November 2025 – Markus Schürch soll neuer Verwaltungsratspräsident von Mobimo werden. Ausserdem wird der Generalversammlung 2026 Sophie Dubuis zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Mit diesen Schritten sind die geplanten Erneuerungen abgeschlossen und gleichzeitig ein gesundes Mass an Kontinuität gewahrt.
Verwaltungsratspräsident mit idealem Profil für Mobimo
Dr. Markus Schürch sagt: «Mobimo hat unter dem Präsidium von Peter Schaub ihre starke und effiziente Organisation ausgebaut und damit das Fundament für weitere Wachstumsschritte gelegt. Dank seiner Agilität begegnet das Unternehmen den Veränderungen im Markt stets rasch und wirkungsvoll. Mobimo ist entlang der gesamten Immobilienwertschöpfung strategisch hervorragend positioniert und bringt die besten Voraussetzungen mit, nachhaltige Werte für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Ich freue mich in meiner neuen Rolle auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat sowie mit CEO Daniel Ducrey und der Geschäftsleitung. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte von Mobimo fortschreiben werden.»
Hervorragende Vernetzung in Wirtschaft und Politik
Sophie Dubuis (Jahrgang 1974; Schweizerin) ist seit 2022 selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz, darunter der börsenkotierten Banque Cantonale de Genève sowie der Genossenschaft Migros Genf, bei der sie als Präsidentin des Verwaltungsrats agiert. Davor war sie in verschiedenen operativen Führungspositionen in der Hospitality- und Retail-Branche tätig. Sophie Dubuis ist eine in der Westschweizer Wirtschaft und Politik bestens verankerte Führungspersönlichkeit, deren Netzwerk dank der Vorstandstätigkeiten in nationalen Branchenverbänden wie Schweiz Tourismus und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband auch in die Deutschschweiz reicht. Sophie Dubuis hat Tourismus studiert und besitzt einen Executive MBA der Universität Genf. Zusammen mit ihrer Erfahrung in der Gestaltung von Transformationen und ihren Governance-Kompetenzen ist sie eine ideale Bereicherung für den Verwaltungsrat von Mobimo. Die Nomination von Sophie Dubuis steht auch für die starke Präsenz von Mobimo in der Westschweiz.
Mit diesen Nominationen ist nach der Generalversammlung vom 31. März 2026 die geplante Erneuerung im Verwaltungsrat abgeschlossen. Gleichzeitig bleibt im Gremium ein gesundes Mass an Kontinuität gewahrt. Der Verwaltungsrat ist und bleibt damit fachlich und persönlich bestens aufgestellt.
Entwicklung Promotionsgeschäft im zweiten Halbjahr 2025 über den Erwartungen
Diese raschen Vermarktungserfolge führen dazu, dass der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion für das Geschäftsjahr 2025 nun über den kommunizierten Zielen ausfallen wird und das Resultat des ersten Halbjahres (CHF 24,6 Mio.) übertrifft. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte sich der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion dann wieder im Rahmen der langjährigen Guidance von CHF 20+ Mio. bewegen.
Über Mobimo
