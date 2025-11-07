Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Prognoseänderung

Mobimo Holding AG: Veränderungen im Verwaltungsrat und Business Update



07.11.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Veränderungen im Verwaltungsrat und Business Update

Markus Schürch als neuer Präsident des Verwaltungsrats nominiert

Sophie Dubuis zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Starke Entwicklung Promotionsgeschäft auch im zweiten Halbjahr 2025

Luzern, 7. November 2025 – Markus Schürch soll neuer Verwaltungsratspräsident von Mobimo werden. Ausserdem wird der Generalversammlung 2026 Sophie Dubuis zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Mit diesen Schritten sind die geplanten Erneuerungen abgeschlossen und gleichzeitig ein gesundes Mass an Kontinuität gewahrt.

Weiterhin sehr positiv entwickelt sich das operative Geschäft von Mobimo. Es wird erwartet, dass der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion im zweiten Halbjahr das Resultat der ersten sechs Monate des Jahres 2025 (CHF 24,6 Mio.) übertrifft.



Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG wird den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2026 die Wahl von Dr. Markus Schürch als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vorschlagen. Er soll die Nachfolge von Peter Schaub antreten. Peter Schaub wird sich wie bereits kommuniziert nach rund 18 Jahren erfolgreichen Wirkens im Verwaltungsrat und seit 2019 als dessen Präsident nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Mit der Nomination eines bisherigen Mitglieds als Präsident setzt der Verwaltungsrat bewusst auf Kontinuität.

Verwaltungsratspräsident mit idealem Profil für Mobimo

Dr. Markus Schürch (Jahrgang 1971; Schweizer) ist seit 2024 Verwaltungsratsmitglied von Mobimo. Mit seinem profunden Know-how in den Bereichen Finanzen und Kapitalmarkt sowie seinem Bezug zu Immobilien hat er sich innert kürzester Zeit bestens in die vielseitigen Themen bei Mobimo eingearbeitet. Dr. Markus Schürch ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, welche sowohl durch strategische als auch durch soziale Kompetenz überzeugt. Als Finanzchef der international tätigen und börsenkotierten Gebäudetechnikspezialistin Belimo verfügt er zudem über ein breites Netzwerk.

Dr. Markus Schürch sagt: «Mobimo hat unter dem Präsidium von Peter Schaub ihre starke und effiziente Organisation ausgebaut und damit das Fundament für weitere Wachstumsschritte gelegt. Dank seiner Agilität begegnet das Unternehmen den Veränderungen im Markt stets rasch und wirkungsvoll. Mobimo ist entlang der gesamten Immobilienwertschöpfung strategisch hervorragend positioniert und bringt die besten Voraussetzungen mit, nachhaltige Werte für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Ich freue mich in meiner neuen Rolle auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat sowie mit CEO Daniel Ducrey und der Geschäftsleitung. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte von Mobimo fortschreiben werden.»

Hervorragende Vernetzung in Wirtschaft und Politik

Des Weiteren schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären die Zuwahl von Sophie Dubuis in den Verwaltungsrat vor, so dass es auch nach dem Austritt von Peter Schaub bei einem siebenköpfigen Gremium bleibt. Nach der Wahl von Sophie Dubuis wird das Gremium erstmals mehrheitlich aus Frauen bestehen.

Sophie Dubuis (Jahrgang 1974; Schweizerin) ist seit 2022 selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz, darunter der börsenkotierten Banque Cantonale de Genève sowie der Genossenschaft Migros Genf, bei der sie als Präsidentin des Verwaltungsrats agiert. Davor war sie in verschiedenen operativen Führungspositionen in der Hospitality- und Retail-Branche tätig. Sophie Dubuis ist eine in der Westschweizer Wirtschaft und Politik bestens verankerte Führungspersönlichkeit, deren Netzwerk dank der Vorstandstätigkeiten in nationalen Branchenverbänden wie Schweiz Tourismus und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband auch in die Deutschschweiz reicht. Sophie Dubuis hat Tourismus studiert und besitzt einen Executive MBA der Universität Genf. Zusammen mit ihrer Erfahrung in der Gestaltung von Transformationen und ihren Governance-Kompetenzen ist sie eine ideale Bereicherung für den Verwaltungsrat von Mobimo. Die Nomination von Sophie Dubuis steht auch für die starke Präsenz von Mobimo in der Westschweiz.

Mit diesen Nominationen ist nach der Generalversammlung vom 31. März 2026 die geplante Erneuerung im Verwaltungsrat abgeschlossen. Gleichzeitig bleibt im Gremium ein gesundes Mass an Kontinuität gewahrt. Der Verwaltungsrat ist und bleibt damit fachlich und persönlich bestens aufgestellt.

Entwicklung Promotionsgeschäft im zweiten Halbjahr 2025 über den Erwartungen

Sehr erfreulich entwickelt sich das operative Geschäft von Mobimo auch im zweiten Halbjahr 2025. Die starke Nachfrage nach Wohneigentum gepaart mit der hohen Qualität der Projekte von Mobimo schlägt sich in starken Verkaufsfortschritten bei den laufenden Stockwerkeigentumsprojekten nieder. Während beim Projekt Edenblick in Oberägeri die ersten drei von zehn Häusern im Oktober an die Eigentümer übergeben werden konnten, wurden beim Projekt Burgmatt in Merlischachen inzwischen für 47 von insgesamt 79 Einheiten Verkaufsverträge beurkundet (+45 Einheiten seit 30. Juni 2025). Für weitere 12 Einheiten liegen Reservationen vor. Die Fertigstellung dieses Projektes wird für Q1 2027 erwartet. Weitere Beurkundungen konnten auch beim Projekt Feuerfalter in Niederwangen/Köniz vorgenommen werden (+6 Einheiten seit 30. Juni 2025). Zusätzlich liegt für eine Wohnung die Reservation vor. Beim Projekt Beaumont in Lausanne wurden seit dem 30. Juni 2025 weitere 3 Einheiten beurkundet. Weitere 2 Einheiten sind reserviert.

Diese raschen Vermarktungserfolge führen dazu, dass der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion für das Geschäftsjahr 2025 nun über den kommunizierten Zielen ausfallen wird und das Resultat des ersten Halbjahres (CHF 24,6 Mio.) übertrifft. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte sich der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion dann wieder im Rahmen der langjährigen Guidance von CHF 20+ Mio. bewegen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

