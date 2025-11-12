Mobimo Aktie

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

Profitable Mobimo-Anlage? 12.11.2025 10:03:49

SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2020 wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mobimo-Aktie an diesem Tag 263,67 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,379 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 348,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,98 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Mobimo einen Börsenwert von 2,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

