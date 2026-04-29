Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
29.04.2026 15:10:00
Modder verwandelt Playstation 5 in Linux-PC
Das Projekt ps5-linux verwandelt die Playstation 5 mit etwas Aufwand in einen Linux-PC. Das funktioniert aber nur mit bestimmten Konsolen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Sony mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.03.26
|Sony-Aktie: Elektroauto-Pläne mit Honda vor dem Aus (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Sony battles £2bn lawsuit claiming UK PlayStation users are overcharged for games (Financial Times)
|
05.02.26
|Sony-Aktie kaum bewegt: Gewinnaussichten erneut erhöht (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
|
21.01.26