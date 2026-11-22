Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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22.11.2026 13:48:01
Monday.com vs. Okta: Which Tech Stock Is a Better Buy for 2027?
As digital transformation evolves, many investors weigh high-growth software platforms against established security leaders. Deciding between Monday.com (NASDAQ:MNDY) and Okta (NASDAQ:OKTA) requires balancing rapid expansion against critical infrastructure stability.
Monday.com offers a highly flexible work operating system that allows businesses to build custom applications without writing code. Okta specializes in identity management, ensuring that only the right people have access to specific corporate systems. Both companies are vital to modern workforces but serve different niches within the software market.
Monday.com provides an AI-powered work platform designed to help teams manage projects, sales cycles, and software development tasks in one place. As businesses prioritize efficiency, many are turning to tech companies that offer versatile software-as-a-service solutions. Monday.com serves roughly 250,000 customers globally, focusing on a multi-product strategy that encourages users to adopt its CRM and service tools alongside core management features.
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