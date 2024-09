Montagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel letztendlich um 1,09 Prozent auf 8 270,84 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 181,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 181,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 181,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 274,68 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 168,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der FTSE 100 bei 8 245,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 478,19 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,11 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Entain (+ 5,29 Prozent auf 6,73 GBP), Melrose Industries (+ 4,15 Prozent auf 4,72 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,84 Prozent auf 166,50 GBP), Diploma (+ 2,93 Prozent auf 44,24 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,79 Prozent auf 4,76 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Burberry (-4,86 Prozent auf 5,75 GBP), Pearson (-1,40 Prozent auf 10,59 GBP), Reckitt Benckiser (-1,15 Prozent auf 44,86 GBP), Associated British Foods (-1,09 Prozent auf 21,80 GBP) und Prudential (-1,03 Prozent auf 6,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 121 939 258 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 232,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 9,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

